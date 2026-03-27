Uno de los protagonistas del rescate que emocionó al mundo hace 16 años está de visita en Pérez Zeledón 

El 13 de octubre de 2010 Mario Sepúlveda se convirtió en el segundo minero rescatado tras 69 días atrapados.
Casi 16 años después, sigue contándole al mundo aquel momento y lo más importante compartiendo la alegría de vivir.
El 13 de octubre de 2010 Mario Sepúlveda se convirtió en el segundo minero rescatado tras 69 días atrapados.
Casi 16 años después, sigue contándole al mundo aquel momento y lo más importante compartiendo la alegría de vivir.
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