Uno de los protagonistas del rescate que emocionó al mundo hace 16 años está de visita en Pérez Zeledón 

Por
Johan Garcia G.
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El 13 de octubre de 2010 Mario Sepúlveda se convirtió en el segundo minero rescatado tras 69 días atrapados.

Casi 16 años después, sigue contándole al mundo aquel momento y lo más importante compartiendo la alegría de vivir.

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