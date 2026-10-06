Liceo Rural El Jardín será sede del Dia Internacional de la Mujer Rural

El 15 de octubre será la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural y este año, la actividad se llevará a cabo en el gimnasio del Liceo Rural El Jardín en Pérez Zeledón.

La Oficina Agro Municipal de la Municipalidad de este cantón y el Comité Sectorial Local Agropecuario, se encuentra haciendo un llamado a las mujeres quienes viven en sectores como: Campamento Vargas, La Hortensia, El Jardín, División, Miramar, Macho Mora, Alto Jaular, Piedra Alta, El Nivel, Villa Mills y lugares cercanos, a que se inscriban para que participen.

La actividad será de ocho y media de la mañana a dos de la tarde.

Durante la jornada se desarrollarán talleres, capacitaciones y diversas actividades orientadas a reconocer, fortalecer y visibilizar el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo de las comunidades rurales.

Las mujeres interesadas en participar, pueden llenar un formulario disponible en la página en Facebook de la Municipalidad de Pérez Zeledón.