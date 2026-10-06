Casi 10 mil lámparas nuevas en alumbrado público colocaron en la Zona Sur en los dos últimos años y medio

El mejoramiento del alumbrado público es necesario, por esa razón, en el Instituto Costarricense de Electricidad, trabajan en el cambio constante y colocación de nuevas lámparas.

En los últimos dos años y medio, la institución colocó casi 10 mil lámparas nuevas en la Zona Sur, principalmente en cantones como Pérez Zeledón y Buenos Aires.

A esto se suma una inversión de casi mil millones de colones en obra eléctrica en el 2025 y ya 580 millones de colones en este 2026.

De esta manera, se sigue trabajando en diferentes proyectos de electricidad.