Nuevo tanque de almacenamiento de acero vitrificado de 300 metros cúbicos fue inaugurado por la Asada de General Viejo

Con la bendición y el corte de cinta, se llevó a cabo la inauguración del nuevo tanque de almacenamiento del acueducto rural de General Viejo en Pérez Zeledón.

Todo inició con la perforación del pozo en el 2019 y se le da continuidad en este 2026, con este tanque de almacenamiento de acero vitrificado de 300 metros cúbicos, que ya está listo.

Este proyecto, es sumamente importante, porque permitirá a la comunidad, tener el suministro de agua potable.

La Asada de General Viejo cuenta con 1280 abonados en las comunidades de: Santa Cruz, Miraflores, General viejo y La Hermosa, abastecimiento aproximadamente a 4500 personas.