Este viernes 16 de octubre habrá campaña de donación de cabello en el Polideportivo

Donar el cabello para fabricar sonrisas. Un grupo de estilistas profesionales de la Zona Sur, estarán este viernes 16 de octubre en el Polideportivo en San Isidro de El General, realizando cortes de cabello, para recibir donaciones para ayudar a la confección de pelucas para personas con cáncer de seno.

La actividad la coordinan con la Asociación Esperanza de Vida Sobrevivientes de Cáncer de Seno de Pérez Zeledón y la Municipalidad de este cantón.

Estarán de ocho de la mañana a 12 medio día.

Son mínimo 25 centímetros de trenza, el cabello de estar limpio y seco. No se puede donar decolorado o con colores fantasía.

Además, específicamente para familiares de las sobrevivientes de cáncer de mama, habrá una jornada de salud.

Así que si quiere donar cabello, esta es una excelente oportunidad.