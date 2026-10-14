Actividad reunirá donación de cabello, campaña de sangre, emprendedores y música en San Isidro de El General

Donar cabello, donar sangre, apoyar a emprendedores y disfrutar de buena música, todo esto en una actividad programada para el próximo sábado 24 de octubre en la feria del productor en San Isidro de El General.
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