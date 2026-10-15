Agricultora de Ujarrás destaca entre las 100 mujeres heroínas de los sistemas agroalimentarios del mundo

La agricultora costarricense, Olga Vargas, vecina de Ujarrás en el cantón de Buenos Aires, forma parte de las primeras 100 mujeres reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por sus aportes a los sistemas agroalimentarios y al desarrollo rural.

El reconocimiento se realizó en Roma, Italia, este 15 de octubre de 2026, en una ceremonia celebrada en la sede de la FAO, como parte de la iniciativa “100 Mujeres Heroínas en los Sistemas Agroalimentarios”, impulsada para destacar a mujeres extraordinarias cuyo trabajo contribuye a fortalecer las comunidades, promover la sostenibilidad y transformar la producción de alimentos.

Olga Vargas ha fortalecido la productividad y la resiliencia de su finca mediante la implementación de prácticas agrícolas sostenibles y medidas de adaptación al cambio climático.

Su trabajo recibió el apoyo del proyecto Empoderamiento de las Comunidades en Sistemas Agroalimentarios Sostenibles, impulsado con el respaldo de la FAO y UNICEF, mediante el cual obtuvo capacitación en manejo sostenible del suelo y mejoró la infraestructura de su propiedad.

Entre las mejoras destaca la instalación de un depósito de agua que le permite aprovechar un manantial disponible en la finca. Esta fuente hídrica se ha mantenido gracias a más de 20 años de esfuerzos de reforestación y conservación, una muestra de la importancia de proteger los recursos naturales para garantizar la producción agrícola y el bienestar de las familias rurales.

Gracias a estas iniciativas, Vargas logró incrementar su producción de guayaba, pasando de 100 a 174 árboles.

Además, mejoró la disponibilidad de agua durante la estación seca, lo que favorece las necesidades del hogar, el riego de los cultivos y la producción de alevines de tilapia.

La experiencia de Olga Vargas evidencia cómo la capacitación, la inversión local y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales pueden generar oportunidades económicas, fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar la capacidad de las comunidades rurales para enfrentar los efectos del cambio climático.

La iniciativa de la FAO busca visibilizar el aporte de las mujeres, cuyo trabajo resulta indispensable para los sistemas agrícolas y alimentarios, pero que con frecuencia permanece en un segundo plano.

El reconocimiento también destaca la importancia del liderazgo femenino en la construcción de sistemas agroalimentarios más sostenibles, inclusivos y resilientes.

Para Costa Rica y, especialmente, para la comunidad de Ujarrás de Buenos Aires, la distinción de Olga Vargas representa una oportunidad para dar a conocer el esfuerzo de las mujeres agricultoras de la Región Brunca, quienes contribuyen diariamente a la producción de alimentos, la conservación ambiental y el desarrollo de sus comunidades.