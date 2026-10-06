Presbítero Elí Quirós asume como párroco de la Parroquia San Isidro Labrador

Así de agradecido se mostró el presbítero Elí Quirós, tras asumir como cura párroco de la Parroquia San Isidro Labrador en Pérez Zeledón.

El sacerdote, nació el 24 de junio de 1982 en San Vito de Coto Brus y fue ordenado presbítero el 8 de diciembre del 2007 en Catedral de San Isidro de El General por manos de Mons. Guillermo Loría.

Muchas son las responsabilidades que asumió desde el pasado tres de octubre y tendrá en sus manos además, la organización de los festejos patronales en mayo.

El Padre Elí Quirós, además seguirá como director de Radio Sinaí

Y lo acompañan como vicarios los presbíteros Pablo Ramírez, Michael Varela y William Rodríguez.