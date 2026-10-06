Vecina denuncia inundación constante de su casa tras proyecto de mejoras al camino

Esta es la situación que vive una familia en la comunidad de barrio Los Ángeles de Daniel Flores en Pérez Zeledón.

El problema comenzó el pasado 15 de agosto, es decir, ya tienen mes y medio de lidiar con el agua que se mete a su casa todos los días, principalmente cuando llueve.

Para ellos, la situación es crítica, aparte de la gran cantidad de agua que ingresa, está la salud que se les deteriora por esto y el daño que está teniendo la vivienda y los muebles.

Doña Sandra, dice que tiene 25 años de vivir en este lugar y hasta ahora tiene este problema.

Qué fue lo que pasó. La Municipalidad llevó a cabo un proyecto de mejoramiento del camino y al parecer, al colocarse un alcantarillado, no se hizo bien, según denuncia la vecina, eso hace que se filtre el agua.

Ante esta situación, colocaron una especie de bomba para sacar el agua.

Ante esta situación, buscamos la posición del alcalde, Emanuel Ceciliano, quien explicó que conoce del tema, donde el problema se da por las alcantarillas que están al frente de la vivienda y esperan que pronto se intervenga este asunto.

En el municipal, ya hicieron la visita y esperan realizar las mejoras para evitar que la vivienda se siga inundando.