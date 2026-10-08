Unos 8 mil productores recibirían insumos y maquinaria como parte de un plan de inversión agropecuaria para 2027

El sector agropecuario en Pérez Zeledón tendría una nueva inversión de unos ₡1.800 millones durante 2027, recursos que permitirían apoyar a unos ocho mil productores de diferentes actividades productivas mediante la entrega de insumos y el fortalecimiento de sus procesos de producción.

La iniciativa forma parte del Plan de Inversión Agropecuario, que contempla un total de 31 rubros productivos, entre ellos: ganaderos, palma, granos y otros.

Este Plan es como parte de un apoyo tras la afectación del Huracán Rafael.

Según se explicó, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) mantiene de manera constante inversiones dirigidas a fortalecer al sector productivo.

La inversión que se hará permitirá ampliar el apoyo a productores de distintos rubros mediante inversiones orientadas a insumos, maquinaria y otras necesidades identificadas en las actividades productivas.

La intención es que se pueda entregar en el primer semestre del 2027.

En años anteriores también se han canalizado recursos de instituciones como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER).

Entre los proyectos desarrollados durante 2024, 2025 y 2026, se contemplaron inversiones para actividades como el café y la caña de azúcar, destinados a iniciativas relacionadas con fertilizantes y maquinaria para la cosecha.

Para 2027 se plantea además un proyecto dirigido específicamente a los productores de diferentes actividades, con el objetivo de contribuir a mejorar sus condiciones de producción y fortalecer esta actividad dentro del sector agropecuario.