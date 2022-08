Visitante al Chirripó destacó atención a turista tras incidente

Pérez Zeledón. Por medio del grupo Caminantes al Chirripó, el usuario Minyar Collado, aprovechó para destacar un trabajo que se hizo en una atención de emergencias.

La publicación la hizo este dos de agosto y manifestó lo siguiente:

“Hace unos días, una joven sufrió una caída y esto generó lesiones que afortunadamente no pasaron a ser de condición crítica.

Sin embargo, se destaca la atención de primeros auxilios que fue muy acertada, ya que incluso requirió ser trasladada en camilla hasta el albergue, el proceso de camillaje y valoración se logró gracias a funcionarios de SINAC y guías que se encontraban en el albergue, adicional a otros turistas que estaban en el parque”.

Además, dijo que:

“Personalmente y mi comentario como un turista más, como civil y como usuario del parque, me parece que no todo es como dicen, claramente existen muchos puntos por mejorar, pero también me consta que se está trabajando para eso”, concluyó.