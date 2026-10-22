SENASA establece mecanismo excepcional para identificar ganado pendiente de registro por una única vez

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) implementará, a partir del próximo 27 de octubre, una medida sanitaria excepcional para que los propietarios de ganado bovino adulto, mayor de seis meses, que aún no cuenten con la identificación individual oficial, puedan regularizar sus animales en el Sistema Nacional de Trazabilidad.

La disposición, establecida mediante la Resolución Sanitaria SENASA 029-2026, se aplicará por una única vez y deberá ser solicitada por el propietario del establecimiento interesado.

Para realizar el procedimiento, SENASA emitirá una orden sanitaria en la que se identificarán el establecimiento y las condiciones para llevar a cabo el areteo y el registro de los animales en el sistema Trazar Agro.

Según explicó Luis Matamoros, director general del SENASA, el proceso estará a cargo exclusivamente de personal de la institución y de funcionarios oficializados mediante el convenio SENASA-OIRSA, quienes verificarán la existencia de los bovinos, el cumplimiento de los requisitos y su vinculación con el establecimiento.

Los productores deberán cancelar previamente una tarifa de ₡1.832 por cada animal, o el monto vigente al momento de recibir el servicio. Además, tendrán que adquirir los Dispositivos de Identificación Individual Oficial (DIIO) necesarios mediante proveedores autorizados.

SENASA aclaró que esta medida no representa una prórroga del plazo transitorio establecido. Asimismo, la emisión de la orden sanitaria no permitirá movilizar el ganado, por lo que los animales deberán permanecer en el establecimiento hasta completar su identificación y registro.

La institución indicó que esta disposición busca facilitar la regularización de los bovinos que todavía no cuentan con identificación oficial, fortalecer la trazabilidad del ganado y promover el cumplimiento de las disposiciones sanitarias vigentes.