Obispo de San Isidro de El General impulsa una Iglesia más cercana a las comunidades

Una Iglesia en salida y cercana a la gente, esta es la visión del Obispo de San Isidro de El General, Monseñor Juan Miguel Castro.

Precisamente, esto es parte de lo que se busca con el Plan Diocesano, que se elabora y que se espera quede listo este año 2026.

La intención es acercarse más a la población, que los sacerdotes realicen visitas a las diferentes comunidades, en diversas actividades y no solo esperar que lleguen a los templos.

Ya está el borrador y en noviembre sería presentado ante el clero.

El 15 de mayo de 2024, Monseñor Juan Miguel Castro, presentó su primera carta pastoral, la que denominó La Iglesia en Salida, con motivo del 70 aniversario de la Diócesis.

Luego en setiembre de 2025, en la Asamblea Diocesana de Pastoral, con la participación de 130 personas entre el clero, religiosas, laicos y de los consejos de evangelización. Además de las vicarias diocesanas, se trabajó en este plan.

Así como lo indica el Obispo de la Diócesis de San Isidro, la intención es acercarse más a la población.