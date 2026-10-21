II Simposio en la UNA sede Región Brunca busca resaltar el aporte de los Estudios Generales a la formación universitaria

Durante tres días, se lleva a cabo el Simposio de Estudios Generales, sede Región Brunca de la Universidad Nacional.

El 21 y 22 de octubre se lleva a cabo en el campus de Pérez Zeledón, mientras que el 23 de octubre en el campus Coto.

Con esta actividad, se buscar resaltar los cursos de estudios generales.

Arte, Ciencias Sociales, Filosofía y Letras, además de Ciencia y Tecnología, son las áreas de estudio.

Los diferentes cursos, les permiten fortalecen diferentes áreas.

Así que, durante tres días, se lleva a cabo este Simposio.