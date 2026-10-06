Testimonio: el generaleño Ulises Cerdas habla tras deportación de Estados Unidos

Dos meses detenidos y una historia detrás. Ulises Cerdas, vecino de Rivas en Pérez Zeledón llegó a Costa Rica tras ser deportado de Estados Unidos el pasado primero de octubre.

Su detención ocurrió el pasado 7 de agosto, por estar de manera irregular y estuvo en cuatro centros diferentes.

Hoy, ya con su familia en el país, analiza todo lo que vivió y cuenta su testimonio.

Cuando abordó el avión para regresar, eran muchos sentimientos, lo traían esposado de pies y manos.

De acuerdo con lo manifestado, desde la década de los ochenta viajaba a Estados Unidos. En ese tiempo, lo hizo de manera ilegal.

Luego, volvió a Costa Rica y junto a su esposa, lograron los papeles para viajar de manera legal.

Hacían constantes viajes, pero hace poco más de tres años, tomaron la decisión de quedarse y los documentos se le vencieron.

Comenzó a trabajar en jardinería y precisamente, el siete de agosto anterior, se dirigía muy temprano a su trabajo, cuando su detenido.

El temor de don Ulises era grande, por lo que se podría encontrar en estos centros de detención.

En los dos meses, fue trasladado a cuatro centros diferentes: Elizabeth, Pensilvania, Nueva Jersey y Texas, donde cuestionó el sistema.

A sus 64 años de edad, afirma que nunca tuvo padecimientos, sin embargo, estando ya detenido, empezaron los problemas de salud, le detectaron presión alta y hasta problemas con el corazón.

También, perdió peso.

Don Ulises, entendía un poco el inglés y eso le ayudó un poco. Lo sacaban dos horas en la mañana y dos horas en tarde, para que fuera a recreo y ahí conversar con las personas.

En un momento dado, le indicaron que podría pagar la fianza, porque tenía documentos, pero estaban vencidos.

Ahora en Costa Rica, espera realizarse exámenes para conocer su condición de salud.

De Estados Unidos tiene muchos recuerdos, pero tras lo vivido, espera no volver.

Ahora, se concentra en mejorar su salud mental, principalmente, tras todo lo vivido.