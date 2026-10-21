ICAFE llama a productores a gestionar ingreso regular de recolectores extranjeros para la cosecha 2026-2027

El Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) hizo un llamado a las personas productoras para que gestionen con anticipación los trámites de ingreso regular de mano de obra recolectora extranjera, ante el avance de la cosecha cafetalera 2026-2027 y la demanda de trabajadores en las distintas regiones del país.

Según la información suministrada, el Ministerio de Trabajo aprobó inicialmente un aforo de 16.000 recolectores panameños, con la posibilidad de ampliar la cifra hasta 30.000 trabajadores.

A la fecha del reporte, más de 6.000 personas habían ingresado al país de manera regular por el puesto fronterizo de Río Sereno, en Coto Brus, como parte del proceso de incorporación de mano de obra para la recolección del grano.

El ICAFE recordó a los productores la importancia de seguir los procedimientos establecidos para garantizar el ingreso regular de los trabajadores. Los requisitos y pasos correspondientes están disponibles en las redes sociales oficiales de la institución.

Como parte de la campaña Cosecha Segura, el ICAFE también promueve la entrega de meriendas para los menores de edad que acompañan a sus padres durante los trámites migratorios en la frontera de Coto Brus.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de representantes del sector cafetalero, empresas privadas y otras organizaciones, que colaboran para brindar apoyo a las familias durante el proceso de ingreso al país.

Entre las entidades que contribuyen con la campaña se encuentran la Cámara Nacional de Cafetaleros, la Cámara Nacional de Exportadores de Café y la Cámara Nacional de Tostadores de Café, además de otras empresas y organizaciones vinculadas al sector.

Las personas productoras interesadas en conocer los procedimientos para el ingreso regular de recolectores extranjeros o realizar consultas sobre los trámites de aseguramiento pueden comunicarse con el ICAFE al teléfono 2243-7840 o mediante WhatsApp al 8675-2627.

La institución reiteró la importancia de realizar las gestiones oportunamente para facilitar la contratación de mano de obra y el desarrollo de la cosecha cafetalera 2026-2027.