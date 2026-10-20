Los huecos abundan en la calle de Dora Obando, ¿qué dicen en la Municipalidad?

Ellos son vecinos de Dora Obando en el distrito de Daniel Flores en Pérez Zeledón, quienes manifestaron molestia y preocupación por el estado del camino.

Al respecto, en el Proceso de Gestión Vial de la Municipalidad de Pérez Zeledón, indicaron que, a principios de noviembre, se espera intervenir.

Ahí el problema es la falta de alcantarillado.

Sobre un proyecto de asfaltado, indicó que se encuentra en el portafolio municipal de obras y que es importante que la dirigencia de organice.

Ahora, los vecinos esperan que pronto se realice la intervención y que se mejore la calle.