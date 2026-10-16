Adultos mayores reciben charla sobre cómo prevenir enfermedades bucodentales

Con el fin de brindar una charla educativa para adultos mayores sobre la importancia de la salud bucodental en la población adulta mayor, es que la Asociación Raíces de Esperanza coordinó con el Área de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, una actividad.

La actividad se realizó en las instalaciones de la agrupación, en barrio La Pradera en San Isidro de El General.

En la consulta diaria de los odontólogos, se reciben muchos adultos mayores, a quienes tratan de enseñar sobre la importancia del cuidado de sus piezas dentales.

Quienes participaron en esta charla, indicaron que es importante tener la información sobre el cuidado.

En el Área de Salud de la CCSS de Pérez Zeledón, esperan realizar otras charlas en coordinación con la Municipalidad.

La salud bucodental es muy importante para evitar enfermedades.