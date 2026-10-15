Generaleña estudiante del TEC recibirá este 16 de octubre el Premio a la Excelencia Académica en El Salvador

Camila Tunnermann Picado, estudiante de Ingeniería Ambiental del TEC, fue galardonada con el Premio a la Excelencia Académica Rubén Darío 2026, otorgado por el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) a los mejores promedios de la región.

La premiación se realizará el 16 de octubre de este 2026 en la Universidad de El Salvador.

Tunnermann, está entre las mejores estudiantes del sistema universitario, según este galardón entregado por el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

La joven oriunda de San Isidro de El General de 23 años, obtuvo un índice de ponderación que la hace destacar en la excelencia académica del TEC.

La estudiante, inició sus estudios en el 2023, está en su último curso y en su último semestre, aún le falta llevar el trabajo final de graduación para finalizar la carrera.

Tunnermann, asegura que todo esfuerzo tiene su recompensa y este premio es muy gratificante.

La joven destacó que anhela que las instituciones públicas sean más fuertes y continúen dando oportunidades para que tantos jóvenes puedan crecer.

Además de Camila, 24 estudiantes de las universidades que integran el CSUCA serán galardonados en la XXI edición con la entrega del Premio a la Excelencia Académica Rubén Darío 2026.