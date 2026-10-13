Cafés de Pérez Zeledón buscan nuevas oportunidades comerciales en “Taza a Taza”

Con el fin de conectar directamente a productores de café de especialidad y beneficios de café, que trabajen con el Programa Bajo en Emisiones con compradores, es que se llevó a cabo la actividad denominada: Taza a Taza, del productor a la taza.

La actividad organizada por el ICAFE, tuvo lugar en las instalaciones de la Cámara de Comercio en San Isidro de El General.

Las marcas de café de Pérez Zeledón, destacaron este tipo de encuentros.

Además, estuvieron presente compradores, quienes consideran una dinámica importante.

En la Cámara de Comercio, consideran que este tipo de actividades, buscan apoyar al sector agro e industrial.

Este tipo de encuentros, se están organizando en diferentes partes del país por parte del ICAFE.