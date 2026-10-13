Padres de familia participaron en taller sobre escucha y comunicación para fortalecer vínculos con sus hijos

Ellas fueron dos de las participantes en el taller denominado: escuchar para conectar, comunicar para comprender que se llevó a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, por parte del Subsistema Local de Niñez y Adolescencia.

La actividad fue coordinada entre la Municipalidad de Pérez Zeledón, el PANI y la Casa de la Justicia del cantón.

Se abordaron temas como: escuchar activamente sin juzgar, expresar lo que sentimos y pensamos con respecto, comprender mejor las emociones de los hijos y construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo.

En la Casa de la Justicia, indicaron la importancia de formar parte de estos procesos.

Con este taller, se buscó sensibilizar a madres, padres y cuidadores sobre la importancia de la escucha activa y la comunicación asertiva como herramienta para fortalecer el vínculo afectivo, para prevenir conflictos y mejorar la relación con los hijos.